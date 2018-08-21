США депортировали в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря, его определят в дом престарелых

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США депортировали в Германию выходца из Украины Якова Палия, последнего жившего в стране нацистского коллаборациониста, сообщает Bild.

По данным властей США, во время Второй мировой войны Палий был членом СС и служил вооруженным охранником в концентрационном лагере Травники, расположенном на территории Польши.

Фото AP Photo / dpa

В заявлении американского Минюста было сказано, что Яков Палий иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое нацистское прошлое. Палий сообщил властям, что до 1944 года работал на ферме своего отца, а потом на немецкой фабрике. В 2000-х стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря "Травники" в Польше и, таким образом, несет ответственность за массовое убийство шести тысяч евреев, в том числе женщин и детей, 3 ноября 1943 года.

Якова Палия лишили американского гражданства 15 лет назад, но США все это время не могли его депортировать, поскольку ни одна страна не соглашалась его принять.-0-