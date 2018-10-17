США и Япония проведут новое испытание ракеты для системы ПРО

17 октября, Токио /БЕЛТА - ТАСС/. Вооруженные силы США и Японии намерены провести на следующей неделе новое совместное испытание ракеты-перехватчика SM-3 Block 2A. Стрельбы пройдут в районе Гавайских островов, сообщает газета Sankei.

Первое испытание SM-3 Block 2A дальностью полета до 1 тыс. км в феврале прошлого года прошло успешно, однако последующие пуски в июне 2017 года и январе 2018 года закончились неудачей. Если во время нынешних испытаний также не удастся перехватить учебную мишень, то в планы развертывания SM-3 Block 2A могут быть внесены коррективы.

Пока Токио намерен закупить первые четыре такие ракеты и поставить их на боевое дежурство к 2021 году. Ими предполагается оснастить боевые корабли с многоцелевой системой слежения и наведения Aegis, а впоследствии ее наземный аналог Aegis Ashore.

Сейчас Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3 прежней модификации, которые должны сбивать баллистические ракеты противника в средней части траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

В декабре прошлого года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух наземных установок Aegis Ashore. Их планируется развернуть на полигонах японских Сил самообороны в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути к 2023 году, однако темпы могут быть ускорены.-0-