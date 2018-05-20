США и Китай договорились не допустить торговой войны

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая и американское правительство договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. Такое заявление сделал журналистам специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Хэ, сообщает ТАСС.
Одновременно стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга.
По словам вице-премьера, гармоничное развитие китайско-американских торгово-экономических отношений соответствует объективным тенденциям глобального исторического развития. "Главная причина, по которой мы смогли прийти к успеху, - наличие достигнутого ранее важного консенсуса между лидерами Китая и Соединенных Штатов, которые руководствовались ключевыми интересами народов двух стран и всего мира", - резюмировал Лю Хэ.
На консультациях, проходивших 17 и 18 мая, представители США и Китая пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.-0-
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