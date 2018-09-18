США объявили о введении новых пошлин на товары из Китая на $200 млрд

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если КНР примет ответные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Белого дома, распространенный 17 сентября.

Глава Белого дома отметил, что в течение нескольких месяцев США призывали Китай изменить свои нечестные торговые практики.

Как ранее сообщалось, первые пошлины на товары из Китая были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

Власти КНР незамедлительно отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, Китай выразил США протест в связи с введением дополнительных тарифов и инициировал разбирательство в ВТО.-0-