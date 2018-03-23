США ввели отсрочку по пошлинам на металлы для ряда стран

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом приостановил до 1 мая введение импортных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности для ряда стран, сообщают информагентства.
Указ о введении ввозных пошлин в размере 25% (на сталь) и 10% (на алюминий), подписанный президентом США Дональдом Трампом, вступает в силу 23 марта.
Действие тарифов приостанавливается до 1 мая для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, стран Евросоюза и Республики Корея. Отмечается, что Белый дом проведет с этими странами дополнительные консультации, после которых примет решение сохранить ли для них приостановку пошлин.-0-
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