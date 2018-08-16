США ввели санкции в отношении зарубежных компаний из-за сотрудничества с КНДР

16 августа, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. США ввели санкции против китайской, сингапурской и российской компаний из-за их сотрудничества с КНДР в обход международных санкций, сообщает Минфин США.

Под санкции попала российская компания "Профинет", которую американская сторона обвиняет в шестиразовом предоставлении портовых услуг для судов под флагом КНДР, включая находящиеся под санкциями, перевозящие нефтепродукты суда. "Профинет" продолжила оказывать бункеровочные услуги, хотя сотрудники компании знали, что действуют санкции в отношении нефтяного сектора КНДР", - говорится в заявлении Минфина США.

Кроме того, санкции ввели в отношении генерального директора "Профинет" Василия Колчанова, так как он "лично участвовал в сделках, связанных с КНДР, и напрямую взаимодействовал с представителями северокорейской стороны в России".

Санкции также коснутся китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading и сингапурской SINSMS, которые совместно помогали поставлять в КНДР незаконную алкогольную и табачную продукцию. По сообщениям ведомства, доход КНДР от торговли этими товарами составил более $1 млрд.

В ответ на подобный шаг КНДР призвала Республику Корея не следовать санкциям, так как такого рода политика вряд ли сможет улучшить отношения между странами в интересах корейского народа, а также не поможет в реализации договоренностей, достигнутых лидерами КНДР и Республики Корея в рамках декларации, подписанной сторонами 27 апреля.

В прошлом году США ввели ряд санкций против КНДР в связи с испытаниями ядерного оружия и баллистических ракет. Американская сторона ввела запрет на экспорт сырьевых товаров из КНДР, а также ограничил импорт нефти в северокорейское государство.

Лидеры США и КНДР провели первую в истории встречу на высшем уровне 12 июня в Сингапуре. По итогам этой встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.-0-