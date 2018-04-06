США вводят санкции против 17 российских должностных лиц и 7 предпринимателей

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США вводят санкции в отношении 17 должностных лиц из РФ, российской оборонной компании и одного госбанка. Как информирует ТАСС, об этом на специальном брифинге для журналистов, проведенном в режиме телеконференции, сообщил представитель американской администрации.
Кроме того, США вводят санкции в отношении семи российских предпринимателей и 12 подконтрольных им компаний.
При этом указывается, что США не собираются закрывать дверь для диалога с Россией, невзирая на применение новых санкций. -0-
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