Стали известны подробности взрывов в индонезийском городе Сурабая

Преступники, которые осуществили взрывы в трех церквях в индонезийском городе Сурабая, были членами одной семьи. Среди них были несовершеннолетние. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на начальника Национальной полиции Индонезии Тито Карнавиана.

Отец семейства осуществил первый взрыв, использовав для этого автомобиль. Двое его сыновей 18 и 16 лет воспользовались для атаки на церковь мотоциклом. Их мать и дети 12 и 9 лет произвели третий взрыв.