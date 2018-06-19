Старшая внучка Елизаветы II родила дочь

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшая внучка королевы Великобритании Елизаветы II 37-летняя Зара Тиндолл родила 18 июня девочку. Как сообщает ТАСС, информацию об этом сегодня распространила пресс-служба Букингемского дворца.
В сообщении отмечается, что госпожа Тиндолл родила девочку 18 июня в родильном отделении в городе Страуд (графство Глостершир). Ее супруг присутствовал на родах. Вес новорожденной составил 4,16 кг.
Имя малышки пока не называют.
Девочка станет седьмой правнучкой Елизаветы II и принца Филиппа.-0-
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