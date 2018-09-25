Стартует общеполитическая дискуссия в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя высокого уровня стартует сегодня в ходе 73-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Сегодня открывается общеполитическая дискуссия, на которой выступят более 120 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций других рангов. Из глав государств первыми выступят президент Бразилии Мишел Темер и президент США Дональд Трамп. При этом выступление американского лидера считается самым ожидаемым в повестке сегодняшнего дня. Как пишут СМИ, речь Трампа будет посвящена реформе мировой торговли, защите суверенитета и успехам США во внешней политике.

После Дональда Трампа выступит президент Эквадора Ленин Морено Гарсес, а за ним - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В списке выступающих на 25 сентября также значатся президенты Руанды, Мексики, Франции, Республики Сейшельские Острова, Перу, Ирана, Финляндии. Хорватии, Того и Южно-Африканской Республики, король Иордании и эмир Катара. Во второй половине дня сегодня выступят президенты Египта и Кыргызстана, а также премьер-министр Армении.

Общеполитическая дискуссия завершится 1 октября.

Главным событием Генассамблеи ООН станет запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности. Президент США будет председательствовать на заседании.

Генеральная Ассамблея ООН - наиболее представительный орган этой организации, в нее входят делегации всех стран - членов ООН.-0-