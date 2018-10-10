Стихийные бедствия за последние 20 лет унесли 1,3 млн жизней - ООН

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире из-за стихийных бедствий с 1998 по 2017 год погибли около 1,3 млн человек. Количество пострадавших, в том числе лишившихся жилья и оказавшихся на пороге бедности, превышает 4,4 млрд. Такие данные приводятся в докладе Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечается, что большая часть смертельных случаев приходится на катастрофы, вызванные геофизическими процессами: землетрясения и цунами. При этом в государствах с высоким уровнем дохода показатель смертности от стихийных бедствий значительно ниже, чем в бедных.

За прошедшие 20 лет страны, пострадавшие от природных катаклизмов, понесли материальный ущерб в размере, превышающем $2,9 трлн. Причем 77% указанной суммы пришлось на стихийные бедствия, связанные с изменением климата. По подсчетам Всемирного банка, природные катастрофы ежегодно ввергают в нищету до 26 млн человек по всему земному шару.

По данным ООН, за 20 лет самые большие экономические потери вследствие стихийных бедствий понесли США - около $944 млрд. На втором месте Китай, потерявший более $492 млрд, на третьем - Япония, столкнувшаяся с материальным ущербом в $376 млрд.

Согласно докладу, с 1998 по 2017 год в мире произошло 7255 масштабных стихийных бедствий. Чаще всего (в 43,4% случаев) это были наводнения, реже - штормы (28,2%), значительно реже - землетрясения (7,8%).

В документе подчеркивается, что в ближайшем будущем природные катастрофы, обусловленные климатическими изменениями, станут серьезным препятствием для устойчивого развития человечества.-0-