Стрельба в Мальме стала результатом разборок криминальных группировок

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба в шведском городе Мальме стала результатом разборок между организованными криминальными группировками. Об этом на специальной пресс-конференции сегодня рассказала местная полиция, сообщает ТАСС.
По уточненным данным, погибли три человека.
"Прискорбно, что молодые люди погибают. Также вызывает сожаление тот факт, что в некоторых семьях сейчас есть сыновья-убийцы. Участники убийства рассматриваются как члены преступных банд, они вовлечены в серьезную организованную преступность в Мальме", - сказал представитель полиции Стефан Синтеус.
Трагедия произошла вечером 18 июня вблизи интернет-кафе в центре Мальме. По молодым людям открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. Три человека (в возрасте 19, 27 и 29 лет) скончались позже в больнице. Еще трое получили ранения.
Полиция пока не задержала подозреваемых, однако заверила горожан, что опасности для общественности нет.-0-
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