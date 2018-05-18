Стрельбу в школе в Техасе устроил 17-летний учащийся

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельбу в школе американского города Санта-Фе (штат Техас) устроил 17-летний учащийся Димитриос Пагуртис, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Стрелявший задержан. О мотивах совершения преступления не сообщается. Полиция задержала еще одного человека, однако пока неизвестно, какое отношение он имеет к трагедии.
В результате стрельбы погибли от восьми до десяти человек, включая учеников и работников учреждения. Несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.-0-
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