Суд назначил американскому подростку штраф в $36 млн за запуск фейерверка

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судья американского округа Худ-Ривер приговорил 15-летнего подростка из штата Орегон к штрафу в $36 млн за неосторожное обращение с фейерверком, сообщает The Washington Post.

Осенью 2017 года подросток с друзьями запускал фейерверк возле одного из каньонов, где осталась сухая трава. Молодые люди записывали это на видео и веселились, после чего уехали. Вскоре разгорелся огонь, который впоследствии перекинулся на жилую зону. Из-за пожара были эвакуированы сотни жителей пригорода Портленда, штат Орегон, а также на десять дней перекрыта межрегиональная трасса 84. Были повреждены десятки домов и четыре полностью уничтожено.

Штату Орегон операция по ликвидации последствий пожара обошлась в $18 млн. Суд разрешил подростку выплачивать сумму в течение 10 лет и отрабатывать эти деньги на общественных работах. Мать подростка заявила в суде, что пожар стал "травмой" для ее 15-летнего сына, а также что "это была его большая ошибка".

"Каждый день я думаю об этом страшном решении и его ужасных последствиях. Я понимаю, что мне придется жить с этим всю свою жизнь", - заявил подросток.-0-