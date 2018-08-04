Суд США обязал правительство возобновить программу защиты детей нелегалов

Администрацию президента США Дональда Трампа обязали возобновить отмененную им программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).
Федеральный судья округа Колумбия Джон Бейтс опубликовал соответствующее постановление, которое доступно в электронной базе данных учреждения.
На 25 страницах документа судья указал, что прекращение программы, инициированной администрацией экс-президента Барака Обамы, будет "незаконным и неконституционным". Бейтс отметил, что нынешние власти не смогли в срок разъяснить ему решение об отмене DACA, как того он просил еще в апреле нынешнего года.
Суды штатов Калифорния и Нью-Йорк ранее выносили похожие решения. Однако они только обязывают правительство продолжить принятие заявок для иностранцев. Бейтс же пошел дальше и постановил возобновить программу в полном объеме.
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