10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 20 человек стали жертвами автомобильной катастрофы на острове Ява. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на агентство Франс Пресс, сообщает БЕЛТА.
По сообщениям местной полиции на острове Ява в Индонезии столкнулись автобус и мотоцикл. После чего автобус несколько раз перевернулся. Внутри находилось не менее 40 человек.
По сообщениям агентства, по меньшей мере 27 человек в результате столкновения погибли.-0-
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