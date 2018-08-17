17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Румбия" обрушился на Шанхай: эвакуированы около 53 тыс. человек, сообщает информагентство "РИА Новости".
Тропический тайфун достиг шанхайского района Пудун и принес проливные дожди и шквалистый ветер. Порывы ветра достигают 23 м/с. Около 2,5 тыс. судов были вынуждены вернуться в порт.
В Шанхае объявлен повышенный уровень опасности в связи с возможными наводнениями. Прогнозируется, что ливни в городе продолжатся до 18 августа, а тропический шторм по мере продвижения на северо-запад постепенно начнет ослабевать.
"Румбия" уже третий по счету тайфун, который обрушился на Шанхай в этом месяце. -0-
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