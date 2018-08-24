24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Симарон" обрушился на Японию, пострадали как минимум 13 человек, десятки тысяч домов остались без электричества, сообщает японская газета The Japan Times.

Сейчас тайфун, который сопровождается сильными ливнями, движется в сторону острова Хоккайдо со скоростью 50 км/ч. Порывы ветра в его эпицентре достигают 126 км/ч.

В центральных и западных регионах Японии из-за непогоды без электричества остались около 138 тыс. домов. В аэропортах префектур Осака и Айти отменено около 60 авиарейсов. В экстренные службы поступают сообщения о сорванных крышах и опрокинутых сильным ветром автомобилях.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время тайфун ослабнет. Однако ожидается, что сильные дожди продолжатся, в том числе в районах, где уже прошел тайфун. Это может спровоцировать подъем воды в реках и привести к оползням. Власти Японии просят население соблюдать необходимые меры безопасности.-0-