Телохранитель Трампа умер во время поездки президента США в Европу

Телохранитель главы США Дональда Трампа умер во время визита президента в Европу. Об этом 18 июля сообщает The Guardian.

Американский агент Секретной службы с 19-летним стажем скончался от инсульта во время визита Трампа в Великобританию.

Телохранитель охранял президента, когда тот находился в собственном гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии .

Инсульт у охранника случился 15 июля. Он получил экстренную медицинскую помощь, но спасти его врачам не удалось. Он умер 17 июля в окружении членов семьи.

После саммита НАТО Трамп впервые посетил с визитом Великобританию. Там он встретился с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй.