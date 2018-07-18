Телохранитель Трампа умер во время поездки президента США в Европу

Телохранитель главы США Дональда Трампа умер во время визита президента в Европу. Об этом 18 июля сообщает The Guardian.
Американский агент Секретной службы с 19-летним стажем скончался от инсульта во время визита Трампа в Великобританию.
Телохранитель охранял президента, когда тот находился в собственном гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии .
Инсульт у охранника случился 15 июля. Он получил экстренную медицинскую помощь, но спасти его врачам не удалось. Он умер 17 июля в окружении членов семьи.
После саммита НАТО Трамп впервые посетил с визитом Великобританию. Там он встретился с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй.
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