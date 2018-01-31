31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Китай с официальным визитом. Об этом сообщают информагентства.
Визит начался в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Отсюда Тереза Мэй направится в Пекин, чтобы встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
Ожидается, что визит премьер-министра Великобритании в Китай продлится три дня. Основной вопрос, который будет обсуждаться во время визита, - это переговоры по торговле.
Ранее, 25 января, британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис отмечал, что после официального выхода Великобритании из ЕС страна получит право заключать и подписывать торговые соглашения с другими государствами - старыми и новыми партнерами.-0-
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