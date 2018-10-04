Time назвал главных претендентов на Нобелевскую премию мира

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time составил предположительный список главных претендентов на получение Нобелевской премии мира в нынешнем году, сообщается на сайте издания.

Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года будет объявлен Нобелевским комитетом в Осло 5 октября. Каждый год награда вручается человеку или группе людей, которые сделали все возможное для достижения мира во всем мире.

Согласно данным Нобелевского комитета, в 2018 году заявлен 331 кандидат на премию, из которых 216 человек являются индивидуальными, а 115 - группами. Это второе по величине количество кандидатов после 2016 года.

Time в первую очередь назвал претендентами на премию мира участников диалога вокруг судьбы Кореи - лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Указывается, что лидеры КНДР и Республики Корея приложили усилия к тому, чтобы остановить ядерную гонку на полуострове и прекратить ядерные испытания, проведенные КНДР. Однако комитету будет сложно игнорировать оценку ООН, согласно которой в КНДР продолжаются массовые нарушения прав человека.

Вслед за ними идет еще один участник межкорейского диалога - президент США Дональд Трамп. Американский лидер добился первой в истории встречи лидеров США и КНДР, прошедшей в Сингапуре.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото Saul Loeb-AFP/Getty Images

Также журналисты называют кандидатом на получение премии Карлеса Пучдемона, который является инициатором референдума о получении Каталонией независимости от Испании.

В числе претендентов есть Папа Римский Франциск и блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, находящийся в заключении по обвинению в оскорблении ислама.

Из числа организаций Time наиболее вероятным претендентом на премию называет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В 2017 году обладателем премии мира стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Она получила награду за борьбу с распространением ядерного оружия и привлечение внимания к гуманитарным последствиям от его применения. -0-