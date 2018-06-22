Time поместил на обложку коллаж с Трампом и плачущей девочкой-мигранткой

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time анонсировал обложку своего нового номера, на которой изображены президент США Дональд Трамп и плачущая 2-летняя девочка, разлученная с мамой-мигранткой. Издание опубликовало макет обложки на своей странице в соцсети Facebook.

Коллаж американского лидера и маленькой девочки размещен на красном фоне. Также на обложке есть подпись "Добро пожаловать в Америку". Журнал с такой обложкой должен выйти 2 июля.

Ранее фотография этой девочки очень затронула сердца жителей США, а также облетела мировые СМИ. Снимок сделал на границе Америки и Мексики фотограф агентства Getty Images Джон Мур. Маму девочки задержали миграционные службы, и по новым нормам по отношению к мигрантам в США ребенку грозила разлука с родителем и отправка в специальный лагерь. Как отмечало агентство Getty Images, снимок иллюстрирует "ужас новой политики по разделению семей".

Впечатлившись снимком, жители Калифорнии Шарлотта и Дэйв Уилнеры организовали в Facebook сбор пожертвований для мигрантов и их детей. Кампания "Помогите иммигранту воссоединиться со своим ребенком" стартовала 16 июня. Уилнеры планировали собрать несколько тысяч долларов, а в итоге было собрано несколько миллионов долларов. Эти деньги переданы некоммерческой организации в Техасе, которая помогает нелегальным иммигрантам и беженцам.

Новый подход к мигрантам был объявлен Дональдом Трампом с апреля 2018 года. Политика разделения детей и родителей, которые незаконно пересекли американскую границу, получила название "нулевой терпимости". Она привела к разделению не менее 2 тыс. детей и их родителей. Детей помещают в специальные центры содержания, а родителей - в изоляторы.

После волны критики Дональд Трамп подписал исполнительный указ, рекомендующий не отделять детей от родителей при задержании.-0-