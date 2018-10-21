Трамп назвал позором для демократов караваны мигрантов, стремящихся в США

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал в воскресенье позором для Демократической партии потоки мигрантов, стремящихся в США, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее сообщение американского лидера в Twitter-аккаунте.

"Караваны - позор для Демократической партии. Измените иммиграционное законодательство немедленно!" - написал президент, обращаясь к своим политическим оппонентам, которые, по его словам, создают препятствия его иммиграционной реформе.

Трамп заявил, что "в настоящее время предпринимаются полномасштабные усилия, чтобы остановить натиск незаконных иммигрантов", которые хотят попасть в США. "Люди сначала должны обратиться за предоставлением убежища в Мексике, и если они этого не сделают, то США откажут им", - отметил глава государства.-0-