Трамп пояснил принцип "Америка превыше всего"

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой государственный лидер должен ставить на первое место интересы своей собственной страны. Об этом заявил сегодня президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), сообщает ТАСС.

"Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", - сказал он.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что политика "Америка превыше всего" не означает, что Соединенные Штаты будут работать в одиночку. Он отметил, что США готовы заключать взаимовыгодные торговые соглашения с любыми странами ради создания системы торговли, которая работала бы не только для США, но и для всего мира.

Дональд Трамп также заявил, что США намерены реформировать систему международной торговли и не собираются мириться с несправедливой торговой практикой. "Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и взаимной, - сказал он. - Несправедливая торговля подрывает позиции всех. США больше не будут закрывать глаза на несправедливую торговую практику, включая массированное хищение интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственное участие в экономическом планировании".-0-