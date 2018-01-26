Трамп пояснил принцип "Америка превыше всего"

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой государственный лидер должен ставить на первое место интересы своей собственной страны. Об этом заявил сегодня президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), сообщает ТАСС.
"Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", - сказал он.
При этом Дональд Трамп подчеркнул, что политика "Америка превыше всего" не означает, что Соединенные Штаты будут работать в одиночку. Он отметил, что США готовы заключать взаимовыгодные торговые соглашения с любыми странами ради создания системы торговли, которая работала бы не только для США, но и для всего мира.
Дональд Трамп также заявил, что США намерены реформировать систему международной торговли и не собираются мириться с несправедливой торговой практикой. "Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и взаимной, - сказал он. - Несправедливая торговля подрывает позиции всех. США больше не будут закрывать глаза на несправедливую торговую практику, включая массированное хищение интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственное участие в экономическом планировании".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN