Трамп посетит Великобританию в середине июля

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп в середине июля посетит Великобританию с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой британский телевизионный канал Sky News.
Отмечается, что Дональд Трамп впервые посетит Великобританию с момента избрания его президентом США в ноябре 2016 года. Дональд Трамп 11 и 12 июля будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО, а после этого может направиться в Лондон.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в Вашингтон в январе 2017 года передала президенту США подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом.-0-
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