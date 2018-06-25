Трамп пригрозил странам, установившим торговые барьеры для товаров из США

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные меры в отношении стран, установивших торговые барьеры и таможенные пошлины на импорт американских товаров, если те не будут отменены, сообщают информагентства.

"США настаивают на том, чтобы все страны, установившие искусственные барьеры и пошлины на товары, которые ввозятся в их страны, сняли эти барьеры и пошлины, иначе они столкнутся с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США. Торговля должна быть честной и перестать быть улицей с односторонним движением", - написал Дональд Трамп в Twitter.

В конце марта 2018 года США ввели пошлины на импорт в страну стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Страны ЕС, Канада и Мексика получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС установили 25-процентные импортные пошлины на ряд американских товаров общим объемом 2,8 млрд евро. Пошлины на некоторые товары из США ввел также Китай. После этого Дональд Трамп заявил, что США введут 20-процентные таможенные пошлины на автомобили из ЕС, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. При этом Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование торговых споров с Китаем.

Многие эксперты полагают, что мировую экономику ждут серьезные торговые войны.-0-