Трамп призвал не бояться оружейных лоббистов

Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов не опасаться оружейных лоббистов, которые могут препятствовать принятию изменений в законы, касающиеся оружия. Об этом сообщил ряд информагентств.

Напомним, очередной виток дискуссии об ужесточении норм оборота оружия в США произошел после того, как в штате Флорида молодой американец убил 17 человек.

Трамп высказал убеждение, что лоббисты, возможно, имеют власть над кем-либо из Конгресса, но точно не над ним. Он полагает, что пришло время обсудить повышение возрастного ценза на приобретение огнестрельного оружия.