Трамп: вариант "мягкого Brexit" Мэй убьет торговую сделку с США

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вариант "мягкого Brexit", согласованный правительством Терезы Мэй, похоронит будущее соглашение Великобритании и США о свободной торговле. Как сообщает ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Sun.

"Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с ЕС вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет сделку", - заявил американский лидер, который сейчас находится с рабочим визитом в Соединенном Королевстве. Также он добавил: "Если они так поступят, то это, возможно, станет концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США".

"У нас есть достаточно сложностей с ЕС. Прямо сейчас мы принимаем жесткие меры в отношении ЕС, потому что они не относились по-честному к США в вопросах торговли", - сказал Дональд Трамп, который ранее ввел высокие пошлины на европейские алюминий и сталь, а также допустил введение пошлин на импорт автомобилей из Европы. По его словам, опубликованный 12 июля план британского правительства по отношениям с ЕС негативным образом отразится на торговле с США.

Как пишет Би-Би-Си, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеялась во время первого официального визита американского президента в Соединенное Королевство обсудить перспективы заключения договора о свободной торговле с США. По ее словам, Brexit дает шанс на экономический рост как в США, так и в Великобритании.

Вечером 12 июля президенту Дональду Трампу и его супруге устроили торжественный прием в Бленхеймском дворце в Оксфордшире, но именно в разгар званого ужина с Терезой Мэй пришла новость об интервью, которое президент США дал британскому таблоиду The Sun.

Ранее, 12 июля, британское правительство обнародовало пакет предложений по строительству долгосрочных отношений с Евросоюзом. Этот давно ожидавшийся план разработан с целью обеспечить торговое сотрудничество без жесткой границы для Северной Ирландии и глобальный торговый договор для Великобритании. Однако после достижения соглашения по этому плану во время встречи в резиденции премьер-министра Великобритании Чекерс главные сторонники Brexit - Борис Джонсон и Дэвид Дэвис - вышли из состава британского правительства. Борис Джонсон обрушился с критикой на стратегию Терезы Мэй. В послании к Терезе Мэй он заявил, что Британия "теряет мечту о Brexit" и становится "колонией ЕС".-0-