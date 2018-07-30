Трамп заявил, что санкции в отношении России останутся без изменений

30 июля, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Санкции Вашингтона в отношении Москвы останутся в силе в том виде, в каком они действуют в настоящее время. Об этом заявил 30 июля президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

"Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть", - сказал американский лидер.-0-