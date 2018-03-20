Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в скором времени

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщают информагентства.
Американский лидер также заявил журналистам, что готов в скором будущем встретиться с российским коллегой и обсудить ряд вопросов, в числе которых и гонка вооружений, которая, по его мнению, "вышла из-под контроля".
Президент США сказал, что на встрече с Путиным хотел бы обсудить "Украину, Сирию, Северную Корею и много других вещей".-0-
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