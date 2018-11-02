Трамп заявил об ужесточении правил предоставления убежища мигрантам

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп во время выступления 1 ноября в Белом доме заявил, что он завершает разработку плана, по которому будут отказывать в предоставлении убежища людям, незаконно въезжающим в США. Об этом сообщает американское политическое издание The Hill.

Американский лидер отметил, что официальное объявление о новом плане предоставления убежища мигрантам может состояться уже на следующей неделе.

В плане прописано положение, по которому мигранты смогут подавать заявления о предоставлении убежища только в установленных местах въезда в США. Ранее, согласно закону об иммиграции и гражданстве 1965 года, любой иммигрант в США мог ходатайствовать о предоставлении убежища, независимо от того, как он попал на территорию страны.

Как сообщает Euronews, Дональд Трамп также предостерег латиноамериканских мигрантов от попыток незаконного пересечения американской границы. Он призвал их следовать легальной процедуре либо "возвращаться назад". "В этот самый момент большие хорошо организованные караваны мигрантов направляются к нашей южной границе. Некоторые говорят о вторжении, и это действительно напоминает вторжение, ведь они силовым путем пересекли мексиканскую границу. Вы сами видели два дня назад", - отметил Дональд Трамп.

Между тем около 4 тыс. беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора продолжили двигаться в северном направлении через Мексику. Вслед за ними в сторону США следует еще несколько караванов из сотен людей.

Американский президент заявил, что ни одна страна не должна позволять, чтобы ее границы "брали штурмом". Он пообещал направить 15 тыс. военнослужащих, чтобы дать отпор мигрантам. Ответственность за проблемы в миграционной политике Дональд Трамп возложил на демократов, а мигрантов обвинил в распространении наркотиков. "Это огромная проблема, наркотики текут потоком и разрушают нашу молодежь, разрушают саму структуру общества. Проблема наркотиков никогда не стояла столь серьезно, как сегодня. И, как я уже говорил, они попадают сюда, в основном, через южные границы", - заявил Трамп.

Проблема миграции и защиты границ была одной из главных тем предвыборной кампании Трампа. На следующей неделе, 6 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс.-0-