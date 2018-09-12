Трем штатам в США из-за урагана отправили 8 млн продпайков и бутылок с водой

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь миллионов продовольственных пайков и бутылок с питьевой водой направлено в штаты Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния в связи с надвигающимся ураганом "Флоренс", сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

"Пайки и вода распределяются между тремя штатами. Мы уже установили и привели в состояние готовности базы поддержки, главным образом на территории объектов военного назначения. Власти штатов располагают годными товарами первой необходимости. Мы уже находимся на месте, чтобы прийти на помощь", - рассказал на пресс-конференции представитель FEMA Джефф Берд.

По его словам, для населения штатов также подготовлены партии палаток из брезента, одеял, переносных генераторов и раскладушек.

Тропический шторм "Флоренс" 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира - Симпсона. Центр атмосферного явления находится приблизительно в 1,17 тыс. км к юго-востоку от береговой линии Северной Каролины. Скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 7,5 м/с. Ранее сообщалось, что "Флоренс" достигнет побережья США к 13 сентября. Однако 11 сентября Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) сообщил, что атмосферное явление замедлится и достигнет побережья страны не раньше 14 сентября.

Режим ЧП объявлен в Вашингтоне из-за приближения урагана Отмечается, что об объявлении режима ЧП мэр американской столицы Мюриэль Боузер написала в Twitter.

Власти штатов Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.-0-