Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Петербурге

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме в Петербурге, сообщает ТАСС.

Взрыв произошел в районе новостроек на окраине города, которая сейчас активно заселяется. Двоих пострадавших с ожогами разной степени тяжести доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины, одного - в Военно-медицинскую академию. Пострадавшие при взрыве получили ожоги 70 и 80% тела.

Как проинформировал руководитель пресс-службы городского ГУ МЧС Андрей Литовка, взрыв газового баллона мог произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Он также отметил, что людей в квартиры дома начнут впускать в ближайшее время. В случае необходимости жильцам будет предоставлено временное жилье.

Повреждения получили 10 квартир. Конструкции дома, по предварительным данным, не получили серьезных повреждений. В результате взрыва упали два лифта.-0-