Трое без вести пропавших после пожара в Кемерово найдены живыми

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека из числившихся пропавшими без вести после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" найдены живыми. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя Следственного комитета России.

Ранее поступили заявления о 67 пропавших без вести после пожара в Кемерово. При расследовании уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Следственный комитет проверил полученные заявления, в результате чего трое из пропавших были найдены в числе живых.

Жертвами пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.-0-