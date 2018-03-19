ЦИК России подвел предварительные итоги президентских выборов

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком России сегодня на заседании подвел предварительные итоги состоявшихся 18 марта президентских выборов, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий, за действующего президента РФ Владимира Путина проголосовали 76,66% россиян, пришедших на выборы. Павел Грудинин набрал 11,8% голосов, Владимир Жириновский - 5,66%, Ксения Собчак - 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04%. Остальные кандидаты получили поддержку менее 1% избирателей: Борис Титов - 0,78%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, явка на выборах составила 67,49%. Достаточно высокий показатель она объяснила несколькими причинами. Прежде всего председатель комиссии назвала предшествовавшую выборам беспрецедентную информационную кампанию. "Значительную лепту внес механизм мобильного избирателя, чем воспользовались несколько миллионов человек", - продолжила она. Элла Памфилова пояснила, что на нынешних выборах не было открепительных талонов, граждане могли без лишних сложностей выбрать тот участок, где им удобно проголосовать. "Эта новация полностью себя оправдала", - заявила глава ЦИК. Третьей причиной, повлиявшей на явку, она назвала проведенную работу по повышению доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями. "Кроме того, некоторые западные лидеры способствовали консолидации нашего народа", - добавила Элла Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что прошедшие выборы были максимально открытыми. "По сравнению с 2012 годом количество иностранных наблюдателей возросло более чем вдвое", - сообщила она. На выборах присутствовали 1513 иностранных наблюдателей из 155 стран. БДИПЧ ОБСЕ направила на выборы 481 наблюдателя, Парламентская ассамблея ОБСЕ - 111, Исполком СНГ - 256, Межпарламентская ассамблея СНГ - 40, Шанхайская организация сотрудничества и Парламентское собрание Союза Беларуси и России - по 26, Парламентская ассамблея ОДКБ - 9. Кроме того, на участках присутствовали 474,4 тыс. национальных наблюдателей.

Говоря о нарушениях, Элла Памфилова проинформировала, что на пяти участках в трех регионах итоги голосования отменены. Она пообещала, что к виновным в этом будут применены самые серьезные меры. С остальными жалобами ЦИК намерен разобраться в течение 10 дней, которые отведены законом на подведение официальных итогов выборов.-0-