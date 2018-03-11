Турецкий самолет разбился в Иране

Пассажирский самолет, следовавший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул (Турция), разбился на территории Ирана. Об этом сообщил ряд информагентств.

Самолет упал в горной местности на юго-западе Ирана. Точная причина крушения и количество погибших пока не установлено. По некоторым данным, их 11 - восемь пассажиров и три члена экипажа.

Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Воздушное судно взорвалось после удара о землю.

На месте инцидента действуют спасатели, которые должны установить подробности произошедшего.