Турецкий самолет разбился в Иране

Пассажирский самолет, следовавший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул (Турция), разбился на территории Ирана. Об этом сообщил ряд информагентств.
Самолет упал в горной местности на юго-западе Ирана. Точная причина крушения и количество погибших пока не установлено. По некоторым данным, их 11 - восемь пассажиров и три члена экипажа.
Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Воздушное судно взорвалось после удара о землю.
На месте инцидента действуют спасатели, которые должны установить подробности произошедшего.
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