Туристов эвакуировали при помощи вертолетов в Италии

Не менее 80 человек эвакуировали на севере Италии из-за схода лавины. Для спасения использовали вертолеты, передают новостные агентства.
В основном вывезли персонал и постояльцев из гостиницы в итальянской автономной области Трентино-Альто-Адидже. Среди спасенных 70 туристов и 10 местных жителей.
Сошедшая лавина перекрыла подъездные пути к отелю и разрушила один из домов, местные жители не пострадали. Синоптики сообщили об опасности повторного схода лавины.
Для эвакуации использовали два военных вертолета и одно воздушное судно карабинеров.
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