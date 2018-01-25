Туристов эвакуировали при помощи вертолетов в Италии

Не менее 80 человек эвакуировали на севере Италии из-за схода лавины. Для спасения использовали вертолеты, передают новостные агентства.

В основном вывезли персонал и постояльцев из гостиницы в итальянской автономной области Трентино-Альто-Адидже. Среди спасенных 70 туристов и 10 местных жителей.

Сошедшая лавина перекрыла подъездные пути к отелю и разрушила один из домов, местные жители не пострадали. Синоптики сообщили об опасности повторного схода лавины.

Для эвакуации использовали два военных вертолета и одно воздушное судно карабинеров.