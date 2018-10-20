Туристы из Росии погибли на Кипре

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара из России, мужчина 58 лет и его жена 48 лет, погибли на Кипре, сообщает Cyprus Mail.

Муж с женой путешествовали в арендованном автомобиле. Что стало причиной аварии, не сообщается. Однако известно, что машина сорвалась с обрыва высотой в 30 метров на скалистое побережье в районе Акамас в Пафосе, сообщили изданию в полиции.

Прохожие заметили сорвавшийся с обрыва автомобиль и позвонили в полицию.

Известно, что погибшие прибыли на Кипр 10 октября, жили в отеле в Пафосе и должны были вернуться в Россию 24 октября.-0-