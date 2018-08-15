Турция удвоила ввозные пошлины на некоторые товары из США

15 августа, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес изменения в указ о введении дополнительных пошлин на импорт некоторых товаров из США. Соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.
В соответствии с изменениями размер ввозных пошлин на ряд товаров из США увеличен на 100%.
В числе подпадающих под пошлины товаров рис, алкогольные напитки, листовой табак, автомобили, косметические средства.
Ранее сообщалось, что Турция будет бойкотировать электронные товары из США.-0-
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