Туск: Планы Великобритании по Brexit - иллюзия

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в ходе прошедшей в Брюсселе пресс-конференции, что видение Великобританией "Брексита" является "полнейшей иллюзией". Также он указал на невозможность избирательного подхода Королевства к выстраиванию отношений с ЕС, передают информагентства.
При этом Туск заметил, что сам почерпнул информацию из СМИ и не уверен в ее абсолютной достоверности. Однако он в дал понять, что в любом случае Великобритании не удастся выстроить отношения с ЕС только на выгодных для себя условиях.
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