Тысячи американцев потребовали ужесточить контроль над оборотом оружия после стрельбы во Флориде

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи американцев вышли на митинги 17 февраля с требованием ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США после трагедии в школе в Паркленде (штат Флорида), сообщает ТАСС.

В Паркленде прошла многотысячная демонстрация - на митинг собрались ученики, их родители и преподаватели школы "Марджори Стоунмэн Дуглас", где 19-летний Николас Круз застрелил 17 человек.

Несколько сотен человек вышли на демонстрацию в городе Форт-Лодердейл, который расположен в 40 км от Паркленда. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами "Никогда больше", "Сделайте хоть что-то сейчас", "Не дайте погибнуть моим друзьям".

В небе над городом Майями-Бич был замечен гражданский самолет с баннером "Позор Марко Рубио и НСА!". Имеется в виду сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, который баллотировался в президенты США в 2016 году и сейчас подвергается критике за бездействие в конгрессе, и Национальная стрелковая ассоциация, являющаяйся главной организационной структурой оружейного лобби в стране.

Манифестации под схожими девизами прошли в соседнем Сент-Питерсберге и ряде других городов и штатов.

14 февраля в школе в Паркленде 19-летний Николас Круз открыл стрельбу, жертвами которой стали 17 человек. Николас Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.-0-