У актера Бориса Клюева диагностировали рак

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У народного артиста России Бориса Клюева медики диагностировали рак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Владимира Бейлиса - режиссера Малого театра, в котором работает Борис Клюев.

По словам Владимира Бейлиса, сейчас актер проходит все необходимые медицинские процедуры. При этом, несмотря на болезнь, Борис Клюев продолжает играть в театре.

Ранее 73-летний Борис Клюев рассказывал, что испытывает серьезные проблемы с легкими.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года. В кино дебютировал в 1968 году. В Малом театре стал работать с 1969 года. Сыграл более ста ролей в театре и кино. Он исполнил роли в таких известных картинах, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "ТАСС уполномочен заявить..." и др. Также снимался в сериале "Воронины".-0-