У берегов Испании найдены тела погибших мигрантов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела пятерых нелегальных мигрантов были найдены в Средиземном море у побережья Испании, сообщает Euronews.

Вчера Служба спасения и безопасности на море пиренейского королевства доставила на берег более 200 беженцев, которые пытались добраться до Европы. Также в воде было обнаружено еще 5 тел погибших нелегалов.

В 2015 году из-за обострения конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в страны ЕС из этих регионов. По данным Международной организации по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 60 тысяч человек, более 1,5 тысяч погибли или пропали без вести.-0-