У берегов Японии произошло землетрясение

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов японского острова Иводзима. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
Эпицентр землетрясения зарегистрирован на глубине более 11 км в 420 км к юго-востоку от населенного пункта Огасавара. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась.-0-
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