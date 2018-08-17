У берегов Японии произошло землетрясение

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов японского острова Иводзима. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения зарегистрирован на глубине более 11 км в 420 км к юго-востоку от населенного пункта Огасавара. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась.-0-