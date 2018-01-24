У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Мощное землетрясение зафиксировали у японских берегов в среду. Подземные толчки ощущались на северо-востоке страны, передают информационные агентства.

Геологическая служба США утверждает, что очаг землетрясения находился на глубине 40 км, примерно в 95 километрах от города Муцу.

Землетрясение ощущалось на Хоккайдо, в префектурах Аомори и Иватэна. Сведения о пострадавших и возможных разрушениях пока отсутствуют.