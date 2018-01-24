У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Мощное землетрясение зафиксировали у японских берегов в среду. Подземные толчки ощущались на северо-востоке страны, передают информационные агентства.
Геологическая служба США утверждает, что очаг землетрясения находился на глубине 40 км, примерно в 95 километрах от города Муцу.
Землетрясение ощущалось на Хоккайдо, в префектурах Аомори и Иватэна. Сведения о пострадавших и возможных разрушениях пока отсутствуют.
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