У берегов Туниса спасли 219 нелегальных мигрантов

219 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно морским путем добраться до Италии, спасли спасатели в открытом море. На борту рыболовной лодки находились 211 граждан Туниса, семь – Кот-д'Ивуара и один гражданин Камеруна.
Они покинули побережье острова Керкенна (провинция Сфакс) около 23:00 в пятницу и направлялись в Италию, но были спасены в субботу, 5 мая, подразделениями военно-морских сил Туниса около восточного побережья страны.
По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. человек, пытавшихся попасть в Европу по морю, погибли в пути.
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