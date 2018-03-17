У греческих берегов затонула лодка с мигрантами

По меньшей мере 17 человек погибли у берегов Греции в результате опрокидывания лодки, наполненной нелегальными мигрантами. Информагентства сообщают, что инцидент имел место у острова Агатонисион.
Лодка следовала через Эгейское море из Турции в Грецию. Среди жертв женщины и шесть детей.
Двое женщин и мужчина добрались до берега вплавь. Они сообщили спасательным службам о произошедшем. Никого больше спасти не удалось.
Всего на борту судна находилось около двух десятков мигрантов. Точная причина крушения пока не установлена.
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