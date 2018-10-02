У испанского побережья спасли более 450 мигрантов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили 310 человек в море Альборан и еще 148 в Гибралтарском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую Службу спасения и безопасности на море.

Как сообщала ранее Международная организация по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 80 тыс. человек. При этом более 1,7 тыс. человек погибли или пропали без вести.-0-