У испанского побережья спасли более 450 мигрантов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили 310 человек в море Альборан и еще 148 в Гибралтарском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую Службу спасения и безопасности на море.
Как сообщала ранее Международная организация по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 80 тыс. человек. При этом более 1,7 тыс. человек погибли или пропали без вести.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.452 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1157 BYN
|2.115 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN