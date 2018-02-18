Uber в 2017 году сработала с чистым убытком в 4,7 млрд долларов

Компания Uber не очень хорошо завершила минувший год. Чистый убыток компании составил 4,7 млрд долларов, передают информагентства.
В IV квартале минувшего года убытки Uber Technologies Inc. составили 1,1 млрд долларов. При этом выручка в октябре-декабре увеличилась на 12% до 2,26 млрд долларов.
Объем заказов сервисов по перевозке еды и грузов за октябрь-декабрь вырос на 14% по сравнению с предыдущим кварталом до 11,06 млрд долларов.
За 2017 год чистый убыток составил 4,46 млрд при выручке 7,36 млрд. Также Uber готовится к выходу на IPO.
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