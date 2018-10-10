Украина отказывается от участия наблюдателей СНГ на предстоящих президентских выборах

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина отказывается от участия наблюдателей СНГ на предстоящих в 2019 году президентских выборах. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что она отказывается от участия наблюдателей СНГ в мониторинге за выборами. И, соответственно, мы навряд ли поедем туда", - сказал Сергей Лебедев.

При этом он не исключил, что в преддверии выборов наблюдатели от Содружества могут быть приглашены украинской стороной для участия в мониторинге. "Мы получили приглашение для наблюдения за выборами в парламент Молдовы, которые пройдут 24 февраля 2019 года. Миссия наблюдателей от СНГ поедет туда. Как мне известно, они также пригласили наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Что касается Украины, то, конечно, предвыборная кампания налагает отпечаток и на политическую ситуацию, поэтому мне сейчас трудно сказать, какие действия будут предприняты, но в любом случае мы надеемся, что Украина не будет торопиться с выходом из СНГ", - отметил председатель Исполнительного комитета.-0-